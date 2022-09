Dois alunos da Polícia Militar sofrem grave acidente no Pará

Na manhã do domingo (18), foi registrado um grave acidente envolvendo uma motocicleta e um carro de passeio no distrito da ilha de Mosqueiro, em Belém.

As vítimas que estavam na motocicleta foram identificadas apenas como Victor e Lopes. De acordo com informações, os dois seriam policiais do Curso de Formação de Praças (CFP).

Conforme o Centro Integrado de Operações (Ciop), as vítimas, que estavam em uma motocicleta, colidiram com um carro de passeio.

Após a colisão, Victor não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. Já Lopes, foi socorrido em estado grave, por uma equipe de resgate dos Bombeiros e encaminhado para uma unidade de saúde. Não há informações sobre os ocupantes que estariam no carro de passeio.

Fonte: Debate Carajás