Dois anos após morte de Gabriel Diniz, ex namora ‘clone’ do cantor!

Foram longos meses de sofrimento até que Karoline Calheiros, ex-noiva do cantor Gabriel Diniz, voltasse a sorrir. Mas o motivo desse sorriso chamou a atenção justamente pelas semelhanças com o cantor, que morreu aos 28 anos, no auge, vítima de um acidente aéreo.

Dois anos após a morte trágica de Gabriel, Karoline assumiu o namoro com o empresário Tom Santos, que é a cara do cantor. Tom e Karol estão juntos já quatro meses, mas só agora o namoro veio a público .

“Meu Tomtom, você é amor, carinho, proteção, solução, é certeza! Como é bom desfrutar do mundo ao seu lado! Que seu novo ano seja incrível, com muita saúde e motivos para sorrir. Feliz aniversário! Te amo”, escreveu Karolyne, nas redes sociais do namorado, no aniversário dele.

As fotos do novo casal deixaram os seguidores impressionados com a semelhança de Tom Santos com Gabriel Diniz. De óculos a semelhança é ainda maior.

“Gente, é um clone do GD?”, perguntou uma seguidora.

“Por alguns momentos achei que era um foto antiga dela com o Gabriel”, postou outro.

Muitos internautas desejaram felicidades a Karoline, que havia acabado de ser pedida em casamento por Gabriel quando o acidente aconteceu.