Dois ciclistas não identificados, foram atropelados por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), na noite desta terça-feira, 17, em Belém.

Segundo informações de populares, o acidente foi registrado na pista do BRT na Tv. Lomas Valentinas com Avenida Almirante Barroso. Os profissionais de saúde que estavam no veículo não sofreram ferimentos. Já os ciclistas, uma jovem ficou bastante machucada e o outro apenas com arranhões.

Fonte: Roma News