Dois detentos fogem durante transferência de presos no sudeste do Pará

Os dois criminosos eram levados da Delegacia de Santana do Araguaia para o presídio de Redenção, quando ocorreu a fuga. O caso sera alvo de investigações.



A Polícia Civil não deu detalhes sobre como a fuga ocorreu, mas disse que a situação foi registrada em uma agrovila, que fica no município de Santa Maria das Barreiras, na rodovia BR-158, extremo sul do Pará.

Os dois fugitivos foram identificados como Deyvid Kadman Gurião Brito, que responde pelos crimes de arrombamento e assalto à mão armada, e Ruberval Carneiro de Morais, preso sob acusação de estupro.

A polícia diligência no sentido de recapturar os foragidos.



Imagens: Jorge Nascimento/Ronabar