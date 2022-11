Dois fatos

O presidente Jair Bolsonaro é o primeiro mandatário brasileiro a não ser reeleito depois do estabelecimento do regime democrático a partir de 1982. Lula, por sua vez, é o primeiro político que vai dirigir o país pela terceira vez na vida e, agora, com apoio de adversários históricos, como o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso e seu atual vice-presidente Geraldo Alckimim.