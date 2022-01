Dois homens morreram após ataques de piranhas no rio Paraguai, que faz fronteira com o Brasil

Em menos de 48 horas, dois homens morreram após serem brutalmente atacados por piranhas no Rio Paraguai, no país vizinho. A última morte foi registrada na terça-feira (4), em Porto Rosário, cidade a 379 quilômetros de Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul (MS).

Segundo testemunhas, a última vítima foi um homem de 49 anos, que morreu afogado após ser atacado pelo cardume. Em um vídeo que circula nas redes sociais, ele aparece com o rosto desfigurado.

Representantes da polícia, do Ministério Público e da Prefeitura Naval (semelhante à Marinha, no Brasil) estiveram no local para avaliar as circunstâncias da morte. Peritos concluíram que ele morreu devido a asfixia por submersão. Os especialistas também indicaram que ele teve parte do rosto e dos pés comidos pelos peixes.

– As piranhas representam um risco quando estão em cardumes, porque elas podem atacar [alguém] simplesmente achando que é comida, e as dentadas delas laceram forte. Um ataque massivo pode consumir mesmo parte de pessoas – alerta o biólogo José Milton Longo.

Já o caso anterior ocorreu no domingo (2), enquanto um homem nadava no mesmo rio. Segundo a polícia, a vítima chegou a ser socorrida, mas não resistiu.

Até o momento, não foi registrado nenhum ataque no lado brasileiro do rio Paraguai.

Fonte: Pleno News

Foto: Reprodução/TV TEM