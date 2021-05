Dois homens mortos a tiros, em Brasil Novo e Altamira: outro, a facadas

Dois homicídios e uma tentativa foram registrados nesta quarta-feira (5), nos municípios de Brasil Novo e Altamira, na Região do Xingu, sudoeste paraense. Até o momento, nenhum criminoso foi preso e a Polícia Civil investiga os casos.

Na manhã de hoje, por volta de 7 horas, dois homens dispararam vários tiros contra dois amigos que estavam em um carro, matando um deles na hora e deixando o outro ferido, no município de Brasil Novo, localizado na rodovia Transamazônica.

A vítima fatal foi identificada como Aécio Felício, de 35 anos, que trabalhava no setor madeireiro. O amigo dele, cuja identidade não foi divulgada, foi socorrido por vizinhos e encaminhado por uma ambulância ao hospital municipal, onde está internado em observação. As características do crime apontam para execução, pois a maioria dos tiros teve como alvo o motorista, Aécio Felício. A Polícia Civil investiga o caso.

Em Altamira, na madrugada de hoje, por volta de 1 hora da manhã, moradores do bairro Aparecida acordaram com o barulho de tiros e logo em seguida constataram a morte de um morador, identificado pelo prenome de Rodrigo, que foi alvo de ao menos quatro disparos.

Peritos do Instituto Médico Legal estiveram no local do crime para fazer os levantamentos e remover o corpo. Segundo um perito, um dos tiros acertou a cabeça da vítima. A Polícia Civil esteve no local e agora tenta descobrir os autores do crime e a motivação.

Ainda em Altamira, na madrugada de ontem (4), por volta de 2h30, o corpo de um homem, identificado como Marlone Silva Borges, de 32 anos, foi encontrado por populares em frente a uma casa, na rua Adutora, no bairro Jardim Independente II.

De acordo com a polícia, o homem tinha antecedentes criminais, com passagens por tráfico de drogas e tentativa de homicídio. Familiares informaram aos policiais que estiveram no local do crime, que Marlone Borges tinha saído de casa para encontrar uns amigos.

Vizinhos disseram que ouviram gritos, durante uma confusão, quando um dos envolvidos acertou várias facadas na vítima e fugiu em seguida. (Com informações do site Confirma Notícia)

Fonte: VER-O-FATO / Por: Paulo Jodão