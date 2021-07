Dois homens são amarrados e executados com tiros na cabeça em Parauapebas

Um crime brutal foi registrado no final da tarde desta segunda-feira, 19, em Parauapebas, região sudeste paraense, dois homens foram assassinados na zona rural do município. As vítimas, identificadas como Manoel Dourado Magalhães, 56 anos e Antônio Ferreira Basto, 57 anos, foram encontradas no interior de uma residência, com as mãos amarradas para trás e deitados sobre poças do próprio sangue.

Segundo a Polícia Militar, a guarnição foi acionada por volta das 17h40, para averiguar um suposto homicídio na Estrada Vicinal do Manoel. Os militares foram até o endereço, onde foi constatado que duas pessoas foram executadas, com tiros na cabeça, dentro de uma casa.

Testemunhas disseram que existe um garimpo clandestino próximo à propriedade onde ocorreu o duplo homicídio, e uma das vítimas é o dono da terra, enquanto a outra vítima seria o dono do maquinário para extração de ouro. Os cadáveres foram removidos pelo núcleo avançado de Parauapebas do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves.

A Divisão de Homicídios da 20ª Seccional de Polícia Civil de Parauapebas também esteve no local para ouvir as testemunhas ainda nesta semana para dar prosseguimento à elucidação do caso.





Por: Roma News