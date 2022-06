Dois homens são conduzidos à delegacia por uso de nota fiscal adulterada no Pará

Na tarde desta segunda-feira (6), dois homens foram conduzidos à delegacia de Itaituba, sudoeste do Pará, após uma abordagem da Polícia Rodoviária Federal à um caminhão que transportava 4.704 caixas de cerveja com nota fiscal adulterada.

Ao ser abordado, o condutor do veículo apresentou uma nota adulterada. Questionado sobre o local de entrega da carga, o motorista mencionou o endereço que estava na nota, porém, o endereço em questão não existe no município de Itaituba.

Diante da situação, o motorista entrou em contato com o dono da carga, que foi questionado pelos policiais, mas ele também negou a procedência da nota fiscal. Em seguida, os dois foram conduzidos à delegacia de Polícia Civil de Itaituba por estarem usando documento falso, de acordo com o descrito no artigo 304 do Código Penal.

A carga de cerveja foi encaminhada ao pátio da SEFA/PA, para que os demais procedimentos de natureza tributária fossem realizados.

Fonte: Debate com G1 Santarém