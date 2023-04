Dois homens são mortos a tiros na zona rural de Moju, região do Acará

Dois homens foram executados a bala no Ramal do Piriá, zona rural do município de Moju, a 61 quilômetros de Belém, na região do Acará, nordeste do Estado. Os corpos das vítimas foram localizados por populares na última sexta-feira, 15.

O fato deixou a comunidade assustada, posto que a zona rural já foi um lugar tranquilo, mas que, recentemente, tem registrado uma sequência de crimes.

Segundo informações repassadas pelo 47° BPM, os corpos foram encontrados no ramal Piriá, que fica nas proximidades do Jupuuba, em Moju. As vítimas foram identificadas como Elton de Abreu Morais e Nelson da Silva Chagas, conhecido como ‘Galego’.

A autoria e motivação para o duplo homicídio ainda estão sob investigações. Segundo a Polícia Civil, em Moju, os corpos foram removidos para exames de necropsia no Instituto Médico Legal do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves em Abaetetuba. Antes, foi feito o levantamento de local e tomados os primeiros depoimentos. No entanto, na área, ninguém sabe, viu nem ouviu coisa alguma que possa dar alguma pista sobre o que teria acontecido.

Um inquérito policial foi instaurado pela autoridade local com fulcro de apurar os fatos até a formalização do processo crime no Fórum de Moju.

Imagem: Reprodução