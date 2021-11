Dois homens são presos por fraude durante concurso da PM no Pará

A Polícia Militar (PM) evitou tentativa de fraude durante o Teste de Aptidão Física (TAF) parar entrar no Curso de Formação de Praças (CFP). O caso aconteceu na manhã deste domingo, 07, no Ginásio Superior de Educação Física, em Belém.

Segundo informações, um homem não havia sido aprovado no concurso, porém realizava os testes de físicos no lugar de outro candidato. Os militares comunicaram os organizadores. Os dois acusados eram funcionários públicos, sendo de um órgão de Trânsito de São Miguel do Guamá e da Secretaria de Administração Penitenciária (Seap).

Os dois suspeitos foram encaminhados para Divisão de Crime Funcionais.

Com informações da Ascom PM

Reprodução/Marcelo Lelis/Agência Pará

Fonte: Roma News