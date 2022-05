Dois homicídios e uma tentativa: violência apavora Tucuruí

Moradores da cidade de Tucuruí ficaram assustados com a onda de violência que tomou conta da cidade neste final de semana, principalmente na noite de sexta-feira (6), com as ocorrências de dois homicídios e uma tentativa contra uma mulher, que está internada em estado grave no hospital local.

O primeiro homicídio, com características de execução, aconteceu por volta de 19 horas, tendo como vítima o vendedor Dyckson Maia Mazza, de 45 anos. Ele foi assassinado a tiros por um homem que desceu da garupa de uma motocicleta, na Avenida Lauro Sodré, no centro da cidade.

Segundo testemunhas, o vendedor estava encostado em seu veículo, um Fusca prateado, em frente a uma quitinete onde morava, quando o atirador chegou de moto, desceu e foi logo disparando a queima-roupa. Dyckson Mazza morreu na hora.

Conhecidos do homem disseram que ele tinha uma banca de relógios e vendia artigos diversos naquela cidade do sudeste paraense. Tanto o atirador quanto o piloto da moto usavam máscaras e fugiram sem ser identificados, segundo informações fornecidas aos policiais que atenderam a ocorrência.

O outro homicídio foi praticado por volta de 21 horas, contra o jovem Danilo Farias Moraes, na Rua Raimundo Galvão Filho, Quadra 23, no Bairro Nova Matinha. Conforme o registro policial, ele estava em uma moto, conversando com uma mulher, quando o criminoso chegou e atirou na cabeça dele.

O autor do crime, que está foragido, foi identificado por agentes da Polícia Civil de Tucuruí como Wikson da Silva Coelho, o “Cafú”. Segundo testemunhas, o assassino suspeitava que estaria sendo traído pela ex-namorada com a vítima, mas na verdade os dois eram amigos e estavam apenas conversando.

O homicídio teria sido praticado por engano, uma vez que a vítima pilotava uma moto idêntica a do atual namorado da mulher.

A terceira vítima foi uma mulher, conhecida como “Moranguinho”, que levou várias facadas de um homem ainda não identificado, por volta de 23 horas de sexta-feira, próximo das escadarias Santo Antônio, na Bairro da Matinha.

Testemunhas informaram que ela seria usuária de drogas e teria se desentendido com o criminoso. A mulher foi socorrida e levada em estado grave para o Hospital Regional de Tucuruí.

