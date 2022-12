Dois irmãos e um primo assassinados em Palestina do Pará

Ildebranis Rocha Macedo e Wesley Lopes Rocha, que eram irmãos, e um primo deles, Ely Bleno Silva da Cruz, foram assassinados na última terça-feira, 29, em uma casa na vila Jarbas Passarinho, no município de Palestina do Pará, no sudeste do Estado, região da Transamazônica, a 660 quilômetrosdeBelém. Os corpos só foram localizados pela família anteontem, quarta-feira, 30, pela manhã.



O caso deixou chocada a população palestinense que está acostumada a grande movimento em função de o município ser cortado pela Rodovia BR-230, a Transamazônica, mas sem ocorrências violentas como desse triplo homicídio na familia.

A Polícia Civil fez o levantamento e encontrou o terceiro corpo na Maya, já fora de casa. A suspeita é que Ely Bleno tenha tentado fugir, foi alcançado e liquidado sem dó nem piedade.

Até a manhã desta sexta-feira, 02, não havia informações acerca do que teria ocorrido.

