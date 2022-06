Dois jovens morrem carbonizados por fios de alta tensão em Oriximiná

Dois jovens morreram depois de terem sido atingidos por um fio de alta tensão no município de Oriximiná, no oeste do Pará. O caso ocorreu nesta sexta-feira (10). As vítimas foram identificadas como Daniel Seixas e Natan Euder.

Segundo o portal de notícias Monte Alegre News, as vítimas estavam em uma motocicleta seguindo pela travessa Gabriel Guerreiro, no bairro Área Pastoral, quando teriam sido atingidas por um cabo elétrico da Equatorial Energia. O veículo pegou fogo.

Natan e Euder morreram com os corpos queimados parcialmente.

NOTA DA EQUATORIAL ENERGIA

A Equatorial Pará lamenta profundamente o acidente ocorrido com os dois jovens e informa que esteve no local para regularizar a situação do cabo rompido o mais rápido possível.

A distribuidora informa ainda que está investigando o caso e orienta que as pessoas mantenham distância caso constatem algum cabo elétrico no chão.

A empresa reforça que situações como esta devem ser comunicadas através dos canais de atendimento da Equatorial Pará, que além da atendente virtual Clara disponibiliza aos consumidores sua central de atendimento 24h, por meio do número 0800 091 01 96, site (www.equatorialenergia.com.br) e aplicativo (Equatorial Energia), o qual está disponível para dispositivos Android e IOS.

Fonte: O Estado Net