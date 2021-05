Dois morrem e três são presos durante ação policial em Salinas

Duas pessoas morreram e três foram presas durante uma ação do Grupamento Tático Operacional (GTO) em Salinas, na última terça-feira (25). O caso ocorreu após um assalto a uma loja de conveniência na rua Francisco Nunes, no bairro Ponta da Agulha. Os envolvidos no roubo morreram, enquanto um trio foi preso por tráfico de drogas.

Conforme o relato policial, a guarnição recebeu a informação, via Núcleo Integrado de Operações (Niop), de que ocorria um assalto em uma loja de conveniência. Suspeitos em uma motocicleta vermelha seriam os responsáveis pelo crime.

A guarnição chegou ao local, mas os assaltantes já haviam fugido. Diligências para prender os envolvidos tiveram início até que, por volta de 12h30, os agentes foram informados de que os suspeitos haviam abandonado o veículo usado no crime, em uma rua atrás de um campo chamado de “Amarelinho”, e de que eles estavam abrigados dentro de um comércio chamado “3 irmãos”.

No local, dois homens e uma mulher foram localizados. Eles foram identificados como Donizete Santiago Amorim, com quem foi encontrado dois papelotes de cocaína; Jean Carlos Correa Souza, que portava duas porções de oxi e Francileia Pinheiro do Rosário, que carregava uma barra de maconha dentro de uma bolsa. O trio foi detido em flagrante por tráfico de drogas.

Entretanto, a guarnição suspeitou que os envolvidos no assalto à conveniência ainda estariam no local. Um cerco policial foi realizado na casa de Francileia, em frente a onde a prisão ocorreu, e dois homens foram vistos com arma de fogo. Os agentes relataram que os suspeitos teriam efetuado disparos contra os policiais e foram alvejados em seguida.

Milton Ribeiro Dias Neto, conhecido como “Porca” e Jorge Almeida dos Santos, vulgo “Chacal”, foram socorridos e encaminhados ao Hospital Regional de Salinópolis, mas não resistiram aos ferimentos e morreram no local. Os três suspeitos foram encaminhados para a Delegacia de Salinópolis, para os procedimentos cabíveis.

