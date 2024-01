Dois mortos em colisão de motos no bairro da Sacramenta, em Belém

Alef Furtado da Silva e Paulo Anderson Vilar Paranhos tiveram morte horrível na madrugada deste domingo, 21, na esquina da Travessa Maurity com Rua Nova, divisa dos bairros do Telégrafo, Pedreira e Sacramenta, em Belém. Eles pilotavam, cada um, uma motocicleta e colidiram em alta velocidade. Ninguém sabe quem causou a trambada, mas uma das motos explodiu e um deles morreu carbonizado.

Nas imagens que circulam por redes sociais no bairro da Pedreira, é possível ver algumas pessoas jogando areia no homem que estava em chamas.

Uma ambulância do Samu esteve no local da ocorrência, porém, nada mais restava a fazer. A Polícia Militar foi acionada e levou o caso para a Seccional Urbana da Sacramenta, por onde foi solicitada a perícia de local e remoção dos dois corpos para exames de necropsia no Instituto Médico Legal do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves.

Imagem: Reprodução/Redes Sociais