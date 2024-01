Dois mortos na colisão de Bitren e Motocicleta na Transamazônica, em Marabá

Uma carreta bitrem com carregamento de manganês se chocou com uma motocicleta na Rodovia BR-230, a Transamazônica, em frente ao quartel do Corpo de Bombeiros Militar do Estado, em Marabá, no sudeste do Pará, a 550 quilômetros de Belém. O acidente ocorreu às 2h40 da madrugada deste domingo, 14, e levou à morte uma mulher e um homem, ele, condutor da moto e ela, passageira.

A mulher morreu na hora e o motociclista, instantes depois, num hospital em Marabá.

Depois da colisão, os dois veículos pegaram fogo e até esta manhã, bombeiros trabalhavam no local, onde o trânsito teve de ser desviado.

Conforme as informações procedentes de Marabá, o condutor da carreta, cuja identidade não foi informada, estaria trafegando em alta velocidade, tanto que só parou a 100 metros do local do impacto. A moto ficou sob o pesado veículo e foi arrastada pegando fogo.

Também não foi informado se o carreteiro chegou a se ferir.

Além dos bombeiros, a ocorrência foi atendida pela Polícia Rodoviária Federal, que providenciou a remoção dos veículos do local do acidente.

Caberá à perícia da PRF estabelecer as causas do desastre que chocou a população de Marabá em função da violência do impacto.

