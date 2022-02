Dois mortos na colisão entre moto e bicicleta na rodovia Mário Covas

Uma moto e uma bicicleta colidiram por volta das 14h30 desta sexta-feira, 18, na rodovia Mário Covas, sentido das avenidas Independência e Augusto Montenegro, cruzamento da passagem Monte Sinai, em Ananindeua, zona metropolitana de Belém. Morreram, na hora, o ciclista Alessandro Ferreira de Sousa, de 42 anos, e o motociclista Maurilo Pereira Gaia, de 25. A filha de Alessandro, menina de 15 anos, que estava na garupa da bicicleta, ficou gravemente ferida e foi socorrida para o Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE), na Rodovia B-316.

Segundo testemunhas, a moto seguia em alta velocidade. Alessandro olhou a moto e deduziu que daria para atravessar a pista para a passagem Monte Sinai. Não deu, houve a colisão. A menina caiu e morreram seu pai e o motociclista.



Alessandro morava no Distrito Industrial de Ananindeua e estava indo de bicicleta com a filha visitar a mãe dele, na passagem Monte Sinai. Amigos dele também apareceram na rodovia e informaram que ele trabalhava como auxiliar de produção em uma fábrica de derivados de coco.



Por sua vez, a viúva do motociclista Maurilo apareceu no local após o acidente. Ela disse que ele estava segindo para o Tapanã, onde trabalhava. Ela não informou qual era o ofício dele. Testemunhas também viram quando homens não identificados levaram pertences de Maurilo, como carteira, cartão de crédito, documentos, e dois aparelhos de celular, um Android e um Iphone.

O trânsito no local, que é intenso, ficou bastante engarrafado, o que só se normalizou por volta das 17h, quando a polícia técnica encerrou seus trabalhos e removeu os corpos para exames de necropsia no Instituto Médico Legal do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves.



Imagens: Jorge Nascimento/Ronabar