Dois motoristas morrem em colisão entre carreta e caminhão com carga de bois no Pará

Acidente ocorreu no quilômetro 179 da BR-230, a Rodovia Transamazônica, nas proximidades da cidade de Itupiranga, no sudoeste paraense

Duas pessoas morreram em um grave acidente envolvendo uma carreta e um caminhão bitrem que transportava bois vivos na BR-230, a Rodovia Transamazônica, no sudoeste paraense. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), uma equipe foi acionada por volta das 16h50 desta quarta-feira (3) para atender a ocorrência no quilômetro 179 da rodovia, nas proximidades do município de Itupiranga.

Ainda conforme a PRF, os dois veículos colidiram frontalmente. Segundo a apuração das equipes de agentes rodoviários federais, o acidente foi causado porque um dos motoristas envolvidos decidiu fazer uma ultrapassagem em local proibido. Os dois condutores, que não tiveram a identidade informada pelas autoridades policiais, vieram a óbito no local.

Os dois veículos entraram em chamas e alguns animais que estavam sendo transportados em no caminhão ficaram soltos na via. O trânsito precisou ser totalmente interditado, para que equipes do Corpo de Bombeiros pudessem apagar o incêndio nos caminhões e os animais fossem contidos.

As polícias Militar e Civil também foram acionadas e estiveram no local, resguardando a cena do acidente. Além disso, peritos do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves (CPCR) realizaram a perícia dos corpos e da cena do acidente. Os cadáveres foram removidos ao Instituto Médico Legal (IML).

Fonte Amazônia