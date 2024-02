Dois presos fogem de presídio de segurança máxima no RN

No Rio Grande do Norte, dois presos fugiram da Penitenciária Federal de Mossoró, nesta quarta-feira (14). Eles foram identificados como Rogério da Silva Mendonça e Deibson Cabral Nascimento, também conhecido como Tatu e Deisinho. As informações são do G1.

Os dois fugitivos são do Acre e estavam na penitenciária de Mossoró desde 27 de setembro de 2023. Eles são ligados ao Comando Vermelho, mesma facção de Fernandinho Beira-Mar, que cumpre pena na mesma unidade.

Essa é a primeira fuga registrada na história do sistema penitenciário federal. A Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do Norte confirmou, durante a manhã desta quarta, que recebeu uma solicitação de apoio para recaptura.

Fonte: Pleno News Foto: Reprodução/Print de vídeo YouTube SPF Brasil