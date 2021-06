Dois suspeitos são presos por tráfico de drogas em Parauapebas

Porções de cocaína, crack e maconha foram encontrados com os suspeitos.

Duas pessoas foram presas por tráfico de drogas em Parauapebas, na região sudeste do Pará. Porções de cocaína, crack e maconha foram encontrados com os suspeitos. Segundo informações desta terça-feira (8), as prisões ocorreram em ações realizada por equipes do Grupamento Tático Operacional (GTO) e da Rondas Com Apoio de Motocicleta (Rocam).

Em uma abordagem realizada no bairro dos Minérios, um homem foi encontrado com uma pequena quantidade de entorpecentes e informou aos militares que havia comprado em uma casa próxima. Os agentes realizaram buscas na residência indicada encontraram 52,5 gramas de maconha, 80,8 gramas de crack e 31 gramas de cocaína. Um homem que estava no local foi encaminhado para a delegacia de Polícia Civil.

Em outra ocorrência, realizada no bairro Rio Verde, um grupo de pessoas fugiram ao perceber a aproximação dos militares. um deles foi detido e com ele foi encontrado, aproximadamente, 9,8 gramas de crack. Diante dos fatos o suspeito foi encaminhado para a delegacia de Polícia Civil.

Fonte: G1