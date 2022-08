DOJA CAT ESPANTA FÃS AO APARECER RASPANDO CABELOS E SOBRANCELHAS: “FICOU LEGAL.”

Nesta última quinta-feira (04), Doja Cat deixou seus fãs e admiradores perplexos ao aparecer raspando os cabelos e as sobrancelhas durante live no Instagram. Recentemente, a rapper já tinha optado por deixar os cabelos bem curtos, mas admitiu nunca ter gostado de ver o cabelo crescendo.

Durante a transmissão a cantora revelou – “Não consigo acreditar que demorou tanto para eu simplesmente decidir isso. Sinto como se nunca tivesse sido para eu ter cabelo. Tipo, eu gosto de não ter cabelo.” E ainda completa: “Raspe essa p***a!”

Pedaços da transmissão ao vivo de Doja foram disponibilizados por um fã na plataforma Twitter. E neles é possível observar a rapper vendo o lado positivo do novo visual – “Se eu quiser fazer uma cor diferente, posso fazer qualquer cor sem realmente fazer isso na minha própria cabeça.”

A rapper complementou dizendo: “Posso nadar, o que é muito importante para mim porque adoro surfar. Posso nadar, posso surfar, posso fazer exercícios intensos de verdade e suar para caramba.” E além dos cabelos, ela aproveitou para tirar as sobrancelhas.

Recentemente, a cantora conseguiu bater o recorde de 5 bilhões de streams no Spotify com o álbum Planet Her, lançado em junho de 2021. Marco esse jamais alçando por uma rapper feminina antes. E desde o seu lançamento, se manteve na Bilboard 200, ou seja, mais de um ano dentro das TOP 40 em uma das principais paradas de música dos Estados Unidos.

