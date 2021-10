Dólar fecha com maior alta desde abril, custando R$ 5,537

O dólar comercial fechou o dia de hoje (11) a R$ 5,537, registrando aumento de 0,38% em relação à sexta-feira passada (8), quando a moeda norte-americana fechou a R$ 5,516. A cotação de hoje é a maior desde 20 de abril. Na ocasião, o dólar chegou a R$ 5,551. A partir daquele momento, a cotação sofreu quedas em sequência, atingindo o menor nível em 24 de junho, quando fechou em R$ 4,905. Desde então, a cotação tem registrado uma tendência de alta.

Já o índice Ibovespa, da B3, fechou o dia aos 112.180 pontos, com queda de 0,58%. O dia começou positivo na bolsa, chegando aos 113.981 pontos às 10h49. Mas à medida que o dia foi avançando, a queda foi se mostrando mais acentuada. Ainda assim, o Ibovespa vem apresentando leve alta desde terça-feira passada (5), quando fechou em 110.457 pontos. No dia anterior, havia fechado em 110.393 pontos.

Dentre as ações na bolsa, as maiores altas ficaram por conta das empresas Pão de Açúcar ON (5,28%), Embraer ON (4,89%) e Cemig PN (3,18). As maiores baixas foram do Banco Inter (-10,22%), do Banco Inter PN (-9,82%) e do Banco Pan PN (-8,07%).

Fonte Agencia Brasil