Dólar fecha em R$ 5,57 e Ibovespa cai com previsão de alta de juros

O dólar subiu contra o real nesta terça-feira (26), mas fechou longe de patamares acima dos R$ 5,60 atingidos nas máximas do pregão, com expectativas de elevação mais agressiva da taxa Selic pelo Banco Central nesta semana, dividindo atenções com temores inflacionários e fiscais domésticos. Com isso, o Ibovespa voltou a fechar abaixo dos 107 mil pontos.

O dólar à vista subiu 0,36%, a R$ 5,5727 na venda. No pico da sessão, atingido no início da tarde, a moeda havia chegado a subir 0,98%, a R$ 5,6070. Na B3, o dólar futuro de primeiro vencimento tinha alta de 0,27%, a R$ 5,5770.

Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa caiu 2,17%, a 106.354,75 pontos, de acordo com dados preliminares. O volume financeiro nesta sessão somava R$ 25 bilhões.

