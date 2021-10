Dólar recua e Ibovespa fecha quase estável após promessa fiscal

O dólar caiu ante o real nesta quarta-feira (20), embora tenha encerrado o pregão longe das mínimas do dia, com garantias vagas do governo de que as despesas com o Auxílio Brasil respeitarão a regra do teto de gastos, amenizando, pelo menos por ora, preocupações dos investidores com a saúde das contas públicas.

Já as ações brasileiras tiveram alívio pontual. Apoiado especialmente nas ações de instituições financeiras, o Ibovespa subiu 0,1%, a 110.786,43 pontos. O volume de negócios da sessão totalizou R$ 31 bilhões.

O dólar à vista caiu 0,59%, a R$ 5,5624 na venda. Na mínima intradiária, a moeda americana foi a R$ 5,5209, o que configurou queda de 1,33%.

O presidente Jair Bolsonaro confirmou nesta quarta-feira o valor de R$ 400 para o Auxílio Brasil, programa que vai substituir o Bolsa Família, e garantiu, sem dar detalhes, que vai respeitar o teto de gastos públicos.

Na mesma linha de Bolsonaro, o ministro da Cidadania, João Roma, afirmou que o governo busca um benefício transitório que fique dentro das regras fiscais, sem, no entanto, dizer explicitamente que as despesas adicionais com benefícios sociais ficarão dentro do limite.

Segundo participantes do mercado, o noticiário esfriou temores sobre possível pagamento do novo programa de transferência de renda parcialmente acima do teto de gastos, que, na véspera, levaram o dólar a saltar 1,35% contra a divisa brasileira, a R$ 5,59 na venda, máxima para fechamento desde o dia 15 de abril deste ano (R$ 5,62).

Apesar das promessas do governo e do alívio experimentado pelo real nesta quarta-feira, investidores seguem atentos a qualquer ameaça de desrespeito ao teto e às consequências que isso poderia representar para a credibilidade fiscal do país.

“Qualquer furo do teto de gastos em 2022 não está incorporado em nosso cenário e imporia imediatamente uma deterioração nas nossas previsões fiscais, com seus respectivos impactos secundários em outras variáveis”, alertaram estrategistas do Citi em relatório desta quarta-feira.

Após o fechamento do mercado à vista, o ministro da Economia, Paulo Guedes, disse, na contramão da fala de Bolsonaro, que o governo avalia se o benefício temporário que vai vitaminar o novo Bolsa Família será pago acima do teto, o que demandaria uma licença para um gasto de cerca de R$ 30 bilhões, ou se haverá opção por uma mudança na regra constitucional do teto de gastos para acomodá-lo.

Na esteira de seus comentários, o dólar futuro de maior liquidez, que é negociado além das 17h (de Brasília), devolveu boa parte das perdas registradas mais cedo, apresentando ligeira queda de 0,20%, a R$ 5,587 na venda.

A quarta-feira contou, pelo sexto pregão consecutivo, com intervenção do Banco Central no mercado de câmbio. Pela manhã, a autarquia vendeu os lotes completos de contratos de swap cambial tradicional ofertados em dois leilões, um extraordinário e outro previsto em calendário, despejando no mercado futuro o equivalente a US$ 1,2 bilhão em dinheiro “novo”.

Assim, o Ibovespa foi perdendo força, após ter chegado a superar os 112 mil pontos. A alta foi garantida por ações de bancos que fizeram anúncios nesta semana e que geraram repercussão positiva, mas travou com a piora generalizada do mercado, incluindo B3, Locaweb e IRB.

Para profissionais do mercado, o vai e vem sobre o tema – o anúncio do plano foi adiado na véspera, após a repercussão negativa do mercado – deixou transparecer o improviso e a falta de unidade no governo, e a tendência é o mercado de ações seguir pressionado enquanto isso não for explicado.

“Levando em conta a perspectiva de crescimento do Brasil e os rumos do fiscal, a tarefa é praticamente impossível, pois até agora não há indicação de nenhum membro do governo sobre de onde virá esse dinheiro”, afirmou Rafael Ribeiro, da Clear Corretora.

Destaques

– B3 teve valorização de 4,7%, após ter anunciado na véspera a compra da empresa de big data Neoway por 1,8 bilhão de reais. O BTG Pactual considerou que a operação foi positiva e que a ação da B3 está em nível atrativo.

– SANTANDER BRASIL ganhou 3,26%, e BRADESCO e ITAÚ UNIBANCO evoluíram 3% e 2,3%, respectivamente, com investidores passando a se concentrar no início da temporada de balanços do terceiro trimestre do setor, na semana que vem.

– IBR BRASIL RE avançou 1,75%. A resseguradora anunciou na véspera a nomeação de Willy Jordan como seu novo vice-presidente financeiro e de relações com investidores.

– LOCAWEB ganhou 5,2%, após a companhia afirmar nesta semana que estuda listagem de ações nos Estados Unidos.

– VALE perdeu 3,28%. A mineradora anunciou na noite da véspera produção de 89,4 milhões de toneladas de minério no terceiro trimestre, alta de 0,8% sobre um ano antes. A Jefferies cortou a recomendação para o ADR da empresa. O BTG Pactual BTG frisou que a produção da Vale deve seguir pressionada no quarto trimestre, mas que “continuamos a ver valor na empresa e mantemos nossa classificação de compra”.

– ELETROBRAS PNB caiu 3,26%, com realização de lucros após aprovação na véspera do modelo de desestatização da empresa. Em nota, o Credit Suisse considerou a notícia positiva e reiterou considerar possível a privatização da companhia no primeiro semestre de 2022.

– CARREFOUR BRASIL teve retração de 2,55%. O grupo anunciou na noite de terça-feira que teve alta de 14% nas vendas brutas de sua operação de atacarejo, mas recuo de 8% na divisão que reúne mercados e hipermercados. “Esperamos que os resultados de curto prazo permaneçam desafiadores para o varejo (…) Como resultado, esperamos por um melhor ponto de entrada no papel”, afirmou a XP em nota a clientes.

– GETNET perdeu 8,24%, com o braço de pagamentos do Santander enfrentando uma correção após uma disparada em suas duas primeiras sessões na Bolsa paulista.

