Dom Alberto Taveira Corrêa apresenta o novo manto da Imagem Peregrina do Círio 2023

Desde as primeiras horas da tarde a Basílica Santuário de Nazaré já apresentava um grande movimento de fiéis. Eles estavam dispostos a enfrentar a alta temperatura da tarde, a igreja lotada e até a se privar de muita coisa para poder participar da missa que começou pontualmente às 18h, presidida por Dom Alberto Taveira Corrêa, Arcebispo Metropolitano de Belém. O motivo de tanta euforia era ver o novo manto que cobrirá a Imagem Peregrina até as vésperas do Círio do próximo ano.

A apresentação do manto, um dos símbolos de fé mais aguardados pelo católico paraense, aconteceu após a missa na Basílica Santuário. Segundo a Diretoria da Festa de Nazaré – DFN, o manto é inspirado na Círio 2023, que tem o tema “Maria, sinal de esperança para o povo de Deus em caminho”, e no centenário da Basílica Santuário de Nossa Senhora de Nazaré. A peça de vestuário apresenta simbologia dos dois temas, com destaque para as ramificações que representam os mosaicos da Basílica, trabalhado em cristais incolores, simbolizando a luz, e em tons de verde, sinal de esperança. Traz ainda a flor de lótus, esculpida no teto da igreja, símbolo da Trindade Santa.

A peça única para a Imagem Peregrina foi trabalhada pela estilista Lele Grello e o artista Odair Mindelo. Odair é pintor, desenhista e ilustrador, já trabalhou em 2016 como responsável pelo Cartaz do Círio, entre outros trabalhos e exposições ligadas ao Círio. Por sua vez, Lele, experiente na confecção do manto desde 2004, recebeu o convite em abril pela Diretoria da Festa de Nazaré e, nesta noite, deu sua missão por cumprida.

Amanhã, sexta-feira, 06, a Imagem Peregrina cumpre seu primeiro compromisso de Romarias da abertura do Círio, já vestindo o novo manto. Será a procissão do Traslado, que se inicia por volta das 8h e tem um tempo de cerca de doze horas, visitando os municípios de Ananindeua e Marituba. Na chegada da Santa, no Santuário de Nossa Senhora das Graças, será presidida uma nova ação litúrgica e a imagem ficará em vigília até 5h, quando começa o novo rito de romarias.

Imagens: Nazaré Sarmento/Ronabar