Dom Eliseu: PRF apreende caminhão com 20,97m³ de madeira ilegal

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, na manhã desta quinta-feira (15), um caminhão que transportava 20,97m³ de madeira ilegal. O flagrante ocorreu durante fiscalização de rotina no km 20 da BR-010, em Dom Eliseu, no sudeste do Pará.

Durante a fiscalização, a equipe da PRF abordou o caminhão que realizava o transporte de toras das espécies pau roxo (roxinho) e timborana (angico). Segundo a PRF, durante a abordagem, os policiais pediram ao condutor que apresentasse o documento fiscal do carregamento, mas ele confessou que não havia nenhum documento que provasse a origem legal da madeira.

Questionado sobre a origem da madeira, o condutor relatou que havia comprado na Colônia Vila Nazaré, em Dom Eliseu, pela quantia de R$ 2.400,00. O motorista e a carga foram encaminhados à Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Dom Eliseu (Semma) para as medidas administrativas cabíveis.

Também foi lavrado Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) contra condutor. A madeira e o caminhão seguem apreendidos.

