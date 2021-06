DOM: Série nacional do Prime Video vai ter 2ª temporada?

A produção estrelada por Gabriel Leone explora a história real de Pedro Machado Lomba Neto, conhecido como o “bandido gato”.

A série DOM chegou ao Amazon Prime Video há menos de 10 dias e deixou o público bem curioso com os detalhes da história real de Pedro Dom. Interpretado por Gabriel Leone na série, Pedro Machado Lomba Neto foi um criminoso real do Rio de Janeiro, conhecido como o “bandido gato”.

A primeira série nacional do Prime Video acompanha a trajetória de Dom, um rapaz da classe média carioca que se envolveu com as drogas ainda na infância e acabou no mundo do crime, liderando uma gangue que assaltava mansões na capital carioca no início dos anos 2000.

Ao mesmo tempo em que a história de Dom é apresentada, a produção mostra também a vivência da família do personagem e o passado de seu pai, o mergulhador Victor Dantas (Flavio Tolezani). Quando jovem, ele fez uma importante descoberta no fundo do mar e, com isso, acabou entrando para o serviço de inteligência policial do Rio de Janeiro.

Cuidado, esta matéria contém spoilers de DOM daqui para frente.

DOM vai ter 2ª temporada?

Após diversas idas e vindas em sua família, internações em clínicas de reabilitação, situações de risco na rua e crimes com sua gangue em casas luxuosas no Rio de Janeiro, Pedro Dom foi morto em uma operação policial em 2005, quando tinha apenas 24 anos.

Essa é a história da vida real do criminoso, que aconteceu exatamente após a última cena da série: Pedro foi encurralado no túnel Rebouças na cidade carioca. Depois de atirar uma granada em direção ao policiais (como é retratado na produção), o bandido invadiu um prédio e a perseguição continuou. Foi lá que ele levou um tiro e acabou morrendo.

Por isso, é de se imaginar que o desfecho da série com Leone seja o ponto final da jornada do personagem, e que não seria possível uma 2ª temporada de DOM. No entanto, se o Prime Video encomendar uma nova leva de episódios, ainda há muita história para ser contada.

Qual seria a trama da 2ª temporada de DOM?

A série não mostra alguns dos crimes mais bárbaros do “bandido gato” e nem como foram seus últimos dias de vida – Pedro deixou um filho de 05 meses. Sendo assim, a trama da 2ª temporada poderia embarcar nesses meses finais do personagem e também mostrar como ficou a sua família após o ocorrido.

Além da vida de Pedro Dom, a série do Prime Video explora a juventude de Victor. Ao longo da década de 1970, ele se engajou no combate às drogas – em especial à cocaína, que começava a se espalhar pelo Brasil. Por isso, os novos capítulos podem trazer ainda mais detalhes de seu dia a dia, após se tornar policial, até o nascimento de Pedro e sua aposentadoria.

Fonte: adoro cinema