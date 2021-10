Domingão com Huck tem pior audiência do ano

Com sucessivas quedas ao longo das últimas semanas, o Domingão com Huck registrou no último domingo (10) o pior resultado da atração no ano de 2021, levando em conta também as edições apresentadas por Fausto Silva e Tiago Leifert, com 13,2 pontos na Grande São Paulo, principal praça do país em termos de audiência.

No último final de semana, o programa contou com as apresentações de Mariana Rios, Diego Hypolito e Robson Nunes em mais uma rodada do Show dos Famosos. O game show Quem Quer Ser um Milionário também foi veiculado, assim como a presença dos cantores Ivete Sangalo e João Gomes.

Antes do último domingo, o pior placar da atração tinha sido marcado no dia 31 de janeiro, quando o programa, que ainda era apresentado por Fausto Silva, registrou 13,7 pontos, muito longe dos 21 pontos que o mesmo Faustão registrou em maio, recorde positivo de 2021 em um dos últimos programas do apresentador na Globo.

Nas semanas anteriores, desde a sua estreia, Huck teve 16,8 pontos de média, número parecido com os quatro primeiros domingos de agosto, ainda com Tiago Leifert, que fechou sua última edição com 20 pontos tendo como principal ponto do programa a final da Dança dos Famosos.

De acordo com a colunista Cristina Padiglione, do portal F5, o baixo índice acendeu na Globo o alerta para acelerar a criação de novas ideias para 2022. De acordo com ela, a antecipação do programa para setembro fez com que Luciano Huck só tivesse prazo para fazer “mais do mesmo”, mesclando elementos de seu Caldeirão com itens do Domingão do Faustão.

Fonte: Pleno News

Foto: Reprodução/TV Globo