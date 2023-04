Domingo (30) Mangal das Garças terá programação gratuita para as crianças

Para quem vai ficar na cidade durante o feriado prolongado e quer aproveitar o final de semana, neste próximo domingo (30), o Parque Zoobotânico Mangal das Garças, terá programação infantil gratuita, a partir das 9h.

A recreação ficará por conta do Clube da Animação que fará as atividades com a criançada, na programação haverá contação de histórias e recreação em mais uma edição do Projeto Ecoarte. As atividades irão ocorrer no entorno do Memorial Amazônico da Navegação.

Além da programação gratuita, o público poderá visitar os espaços monitorados, como a Reserva José Márcio Ayres (borboletário), o Viveiro das Aningas, o Farol de Belém e o Memorial Amazônico da Navegação.

Funcionamento neste feriado do Dia do Trabalhador (01)

O espaço funciona de terça a domingo, das 8h às 18h e fecha às segundas-feiras para manutenção, mas estará aberto, excepcionalmente, na segunda-feira (1), dia do trabalçhador, para que o público possa aproveitar o feriado local. A manutenção será transferida para a terça-feira, dia 2, quando o parque estará fechado, também excepcionalmente.

Confira a programação diária do Mangal e aproveite para visitar este ponto turístico da capital:

– Alimentação das iguanas no caminho para o farol – as 08h30;

– Alimentação das tartarugas e peixes no lago – as 10h30;

– Passeio com a coruja Nairóbi: de terça a sexta-feira, as 09 h;

– Alimentação das garças no Recanto da Curva: as 11 h, 15 h e 17h30;

– Soltura das borboletas no Borboletário: as 10 h e 16 h (monitorado);

– Apresentação das aves no Viveiro das Aningas – as 16h30,

– Passeio das corujas Olívia e Gal – de terça a sexta-feira, as 17 h.

Serviço

Programação infantil gratuita

Data: Domingo, 30 de abril

Projeto Ecoarte – Manhã Lúdica com contação de história – 9h00

Local: Mangal das Garças, R. Carneiro da Rocha, s/n – Cidade Velha, Belém – PA.

– Espaços monitorados: Farol, Viveiro das Aningas, Museu Amazônico da Navegação e reserva José Márcio Ayres (borboletário). Para visitar os espaços monitorados, é necessário adquirir o ingresso por R$ 7.

Foto: Bruno Cecim / Ag.Pará