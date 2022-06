Domingo a Praça da República recebe o 1° Desfile Infantil de Moda Afromazônica Plantando um Baobá

O 1° Desfile Infantil de Moda Afromazônica Plantando um Baobá, será realizado neste domingo (19), na Praça da República, próximo ao espaço Quilombo da República, lugar de encontro e resistência do povo preto, e, contará com apresentação de grupos de carimbó, banda Fogoyó.

O evento conta com o apoio da Prefeitura de Belém, por meio da Fundação Cultural do Município de Belém (Fumbel), Coordenadorias Antirracista (Coant) e Comunicação Social (Comus).

O desfile é uma realização da maraca Fogoyó, e ocorrerá das 10 ás 15h, e tem como objetivo dar representatividade para crianças no campo da moda. A marca irá lançar a coleção Erê ( que quer dizer criança em Yorubá).

Durante o evento haverá atividades lúdicas como o plantio de uma muda de Baobá, árvore africana que vive ate dois mil anos, considerada a mais antiga da terra e guarda memórias da humanidade. O primeiro Baobá plantado em Belém simboliza a preservação do meio ambiente e das riquezas naturais da a Amazônia.

O evento tem parceria com o Coletivo das Pretas Paridas de Amazônia e Coletivo de Mulheres Empreendedoras que estão todos os domingos no Quilombo da República, mostrando seus trabalhos e arte.

Acompanhe a programação cultural

9h – Abertura apresentação Samily Maré Cheia

Feira criativa com o Coletivo Pretas Paridas de Amazônia

9h30 – DJ

10h – Plantio do Baobá

10h45 – Desfile infantil afro-amazônico

11h15 – Performance Luanda Mulambo

11h30 – Exibição do vídeo Arte do Ponto a Encruza

11h45 – Performance Fernanda Mendonça

12h30 – Banda Fogoyó

13h30 – Performance Carla Baía

14h00 – Intervenção poética Edson Junior

14h15 – Exibição do vídeo Arte LiteraCura Narrativas Periféricas

15h – Encerramento.

Foto: Ilustração Reprodução verdicom