Domingo de tranqualidade para o lazer em Belém

O domingo de manhã nublada e a ameaçar de chuvas está sendo tranquilo para quem prefere fugir do agito do Carnavaldeste ano. Todos os logradouros de lazer funcionam normalmente neste fim de semana.



Quem foi à Praça da República na manhã deste domingo, 19, encontrou o local cheio de novidades, mas calmo. Havia muita diversão e comida e o movimento da feira de secos e molhados vai até o fim da tarde, a depender do tempo.



Várias famílias aproveitaram a manhã para se divertirem com as crianças que também se encantaram com cães e gatos expostos para doação.



Havia palhaços, balões, literatura ao ar livre além de apresentação de banda ao vivo.

O radioterapêuta José Geraldo Freitas, a esposa Adriana e a filha Marina foram curtir a feira da Praça da República nesta manhã. Ele disse que passariam a manhã no local que é super divertido e depois iriam almoçar no shopping.



Conforme disse Adriana, sempre que possível, eles frequentam a feira, onde “sempre tem algo de novo. A gente tira o estresse do dia a dia e num feriadão desse, o wue há de melhor?” disse.

Além da Praça da República também tem como opções de lazer a Praça Batista Campos, a Praça Santuário de Nazaré, o Bosque Rodrigues Alves, o Museu Paraense Emílio Goeldi, a Praça Porto Futuro, o Mangal das Garças, o Portal da Amazônia, o Complexo Ver-o-Rio, o Complexo Ver-o-Peso, o Aeroporto Internacional de Belém e o Parque Ambiental do Pará, além dos shopping, cinemas etc.

Imagem: Nazaré Sarmento