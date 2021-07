Domingo movimentado no primeiro fim de semana das férias de julho em Belém

Belém vive um domingo nublado com pancadas de chuvas a qualquer momento. Nada demais se este dia 04 não fosse o primeiro final de semana do Veraneio 2021. Um dia atípico!

Apesar disso, centenas de pessoas permaneceram na cidade, a desfrutar dos pontos de lazer e turismo oferecidos pela capital paraense, como a Praça da República, que recebe milhares de pessoas em sua feira dominical cheia de novidades, guloseimas, arte e cultura.



O Theatro da Paz está fechado para obras, mesmo assim, muita gente vai para a frente do majestoso prédio para as fotos. Pessoas se vestem de palhaço para vender bombons, balões e diversos outros produtos.



Na Praça da República encontramos o “sorvete raspado” ou “raspa-raspa”; confecções, artesanatos, enfeites em vidros finos com água de todas as cores, bandas de flautistas, exposição de pinturas, doação de animais, principalmente cães e gatos; teatro ao ar livre, capoeira tão tradicional com rítmo ao som de berimbau, sucos, doces, discos, Cds, livros no sebo ao ar livre com preços bem baixos e uma infinidade de coisas, até desfiles de grifes e modas das mais exóticas com meias listradas dentro de botas e coturnos em jovens e belas mulheres e rapazes.



É numa Praça assim, em Belém, que muitos preferiram passar o primeiro domingo das férias, longe do sufoco visto nas praias e tantos outros locais Veraneio está só começando.

Fotos: Roberto Barbosa e Nazaré Sarmento/Ronabar