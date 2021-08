Domingo no parque com os pais tem lazer para todo preço e gosto

Uma semana após o final das férias escolares de julho de 2021 e a capital paraense retoma o ritmo normal, com grande movimentação de pessoas, na manhã deste domingo, 8, Dia dos Pais, nos principais logradouros da cidade, assim como em restaurantes e churrascarias. As praças da República, Brasil e Batista Campos estavam com grande frequência de visitantes. A mais procurada é a Praça da República, onde acontece a tradicional feira dominical, que reúne vendedores de artigos artesanais, comidas e bebidas típicas, vendas de livros, discos, CDs, DVDs, além de apresentações de teatro a céu aberto, apresentações de grupos de músicos, cantores e todo tipo de arte, assim como, exposição de animais, especialmente cães e gatos para adoção.

Também quem gosta de ver a moda jovem, as roupas extravagantes e gente de toda parte encontra ambiente para tudo na feira da Praça da República, que está sendo uma opção de lazer sem grandes gastos e para estar com o “veio” neste domingo especial.

Outra opção são os restaurantes e churrascarias dispostos pela cidade, mas a reclamação maior é quanto aos preços nesses locais, bastante salgados e hiperinflacionados neste período de transição do fim da pandemia do novo coronavírus, que deixou muita gente desempregada, portanto, sem grandes recursos para gastos no Dia dos Pais.

Outros locais também muito frequentados nesta manhã de domingo são o Bosque Rodrigues Alves, a Estação das Docas, o Portal da Amazônia, assim como Parque Ambiental do Estado do Pará, no bairro do Curió-Utinga.

“A gente resolveu sair para passear um pouco. O ambiente aqui é divertido, tem muita gente, muita novidade e o que comer também com todos os preços”, afirma o artista plástico César Maia, que está com os filhos na Praça da República, local que diz frequentar bastante e que, “apesar de muitos pensarem que toda semana é a mesma coisa, se engana. Toda semana tem coisa diferente, é um caso e uma situação diferente, entende?”









Fotos: Nazaré Sarmento/Ronabar