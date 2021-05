DOMINGO NO PARQUE

Movimento nos pontos turísticos anima comerciantes

Comerciantes comemoraram o domingo movimentado nos principais pontos turísticos da capital paraense neste domingo, 16, depois da troca do bandeiramento da covid-19 pelo Governo do Pará para a cor amarela, que flexibilizou diversas atividades, especialmente do ramo econômico. Alguns chegaram a dizer que melhorou muito em relação ao domingo passado, Dia das Mães, quando muitas pessoas permaneceram dentro de casa para festejar em família a especial data. Outros destacaram, por sua vez, que o movimento ainda é tímido, mas de suas expectativas pela melhora nas vendas e das esperanças que a economia comece a decolar a partir de agora.

Vendedora Renata Pantoja



Na Estação das Docas, por volta das 10h30, o movimento ainda era tranquilo, mas a vendedora Renata Pantoja, 34 anos, que trabalha com confecções oriundas do Estado de Santa Catarina, disse estar satisfeita com o que via até esse momento. “A gente não estava conseguindo vender nada; houve até uma fase que isso aqui (Estação) ficou fechado. Hoje, tenho certeza que as coisas serão diferentes. Estou vendo um bom movimento; ainda está cedo, mais tarde, vai melhorar mais ainda”.

Renata disse que, antes de a reportagem passar por seu estande de vendas, já havia tido uma grande movimentação.

PRAÇA DA REPÚBLICA

Dona Ester Monteiro, 67 anos, aposentada, trabalha com venda de balões. Ela disse que vende balões para ajudar a aumentar o orçamento.

Segundo a idosa, apesar de haver muitas pessoas transitando pela feira que acontece todo domingo na Praça da República, as vendas ainda estavam bastante fracas. “Já esteve pior. Eu ainda não consegui vender quase nada, mas, pelo que estou vendo, vai dar pra fazer a feira”, disse.

Dona Ester Monteiro



Max Alvim, 58 anos, trabalha com vendas de CDs e LPs na Praça da República. Ele diz que o movimento neste domingo foi bom, mas que as vendas ainda não decolaram. Argumenta que as pessoas ainda estão muito receosas de sair às ruas e, para completar, ainda tem a questão do desemprego, da falta de verbas. “Muita gente vem, mas o faz mais para sair de casa, para olhar as novidades, mas não tem muito dinheiro para consumir. Eu diria que vendo mais durante a semana na minha banca no centro comercial, mas a gente está aqui trabalhando”, acrescentou.

Max Alvim



Já muito otimista estava Amanda Campos, de 29 anos. Ela trabalha com livros novos e usados. Tem banca de sebo e se aventura nas vendas durante o domingo, na tradicional feira da Praça da República. “Já faturei 500 reais. É melhor do que faço em muitos dias lá no meu ponto fixo”.

Segundo Amanda, ela tem livros de todos os preços, que vão desde os dois reais até 30 reais. “As pessoas vêm ver, escolhem. Os preços sempre chamam atenção. Ainda tem muita gente que gosta de ler, livros ainda chamam atenção. A pessoa olha, olha e acaba levando alguma coisa”, disse a comerciante, que acrescenta que trabalha com livros, porque “é o meio que encontrei de sobreviver”.

Fotos: Nazaré Sarmento / Ronobar