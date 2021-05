Domingo registra 3 mortes em acidentes de trânsito em Santarém

Três mortos. Esse foi o saldo do fim de semana nas rodovias estaduais de Santarém, no oeste do Pará. O mais grave foi registrado na tarde de domingo (30), na rodovia estadual Dr. Everaldo Martins, à altura do KM 13, próximo da entrada da comunidade de Ponta de Pedras. Duas pessoas morreram e outras três ficaram gravemente feridas.

Entre as vítimas, um proprietário de um restaurante localizado na avenida Silva Jardim, no bairro Aparecida, conhecido popularmente como ‘Dedé’.

Testemunhas disseram que o acidente teria sido causado por um dos motoristas que avançou a pista e colidiu violentamente contra o veículo que vinha no sentido contrário. As causas estão sendo investigadas.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), chegou ao local para fazer o socorro das vítimas.

Além de ‘Dedé’, outra pessoa morreu no local do acidente.

Três pessoas foram socorridas e levadas para o Hospital Municipal. Segundo informações, um dos feridos foi levado para o setor de reanimação do HMS.

Vítimas socorridas e que continuam internadas no HMS:

Ana Lúcia Mota da Silva, 64 anos

Taina Mota da Silva, 16 anos

William Mota da Silva, 15 anos

Os nomes dos que foram a óbitos ainda não foram repassados.

Morte na Curuá-Una

Já na noite de domingo, na rodovia Curuá-Una, próximo à entrada do balneário da Bica, na altura do bairro Mararu, o motociclista Leodinei Sousa de Sousa conduzia sua moto, modelo POP, de cor preta e placa QEZ 1074, quando colidiu com um veículo, modelo Fiat Uno, vermelho, de placa OXM 4920. Ele morreu no local do acidente.

Fonte: O Estado Net

Foto: Créditos: Redes sociais