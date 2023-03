Domingos Ferreira mostra sua força dentro do glorioso Clube do Remo

O treinador de natação do Clube do Remo, professor Domingos Ferreira, que aniversariou no final de semana passado, foi surpreendido quando recebia as homenagens dos atletas e integrantes da Comissão Técnica, quando recebeu um convite a comparecer na reunião dos conselheiros e, quando chegou, foi recebido com os parabéns dos conselheiros que lhe deixaram muito emocionado, tanto que ele foi às lágrimas.

O aniversariante veio de Macapá para defender as cores do Clube do Clube, conquistou inúmeros títulos como atleta e depois passou a sua nova função dentro do clube, ocupando o cargo de treinador nas categorias de bases, onde revelou vários nadadores que se destacaram tanto a nível regional como nacional e chegando até no eixo Internacional, dentre eles, Thiago Abreu, Anne Grace Conceição, Edilson e Silva Junior, Marcela Salgado, Andrea Correa Souza e outros.

Atualmente, Domingos Ferreira faz parte do seleto grupo de Sócio Benemérito do clube remista, onde é muito respeitado pelos dirigentes, nadadores e treinadores das equipes adversárias. Alguns dirigentes fazem questão de enaltecer a liderança que ele possui dentro da natação paraense como também destinadas outras federações das regiões do Norte, Nordeste, Centro Oeste e Sul.

Imagem: Nonato Batista