Domingueiras preparam o folião para o Carnaval 2023 em Cametá

Cametá, na região do Baixo Tocantins, no nordeste do Pará, como registra a história do Estado, tem um dos melhores carnavais com muita alegria e lembranças de grandes blocos que fizeram a folia local, entre eles Bicho Folharal, Saddam Hussein e Boto. Pois bem, agora, com o Projeto Domingueira, criado pela prefeitura local por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, ninguém mais segura o folião cametaense e visitante neste Carnaval 2023. A programação do circuito de 7 domingueiras tem atrações não só do município, como de várias partes do Pará e do Brasil, tudo de graça.

A programação oficial antecede o carnaval do município e ontem chegou à 6ª edição da domingueira. A atração foi o Fofó da Maizena, às 16h, na Pracinha do Titio, com os embalos de Banda Akaso, Banda Colúmbia & Ciclone e Banda Turiá.

ATRAÇÕES

Na semana passada, a partir das 19h, houve, na concha da Praça da Justiça, as apresentações da Balada Prime, bandas Os Invencíveis e a poderosa Fruto Sensual. O carnaval 2023 será bastante eclético e agradável para o cametáense e o turista que visitar o município nesse período.

Ontem aconteceu 6ª edição da domingueira com o astro do pop rock nacional e internacional Markinho Duran, além da banda Resistência Cabana, Baladeiros, Pedro Bala e Banda.

Houve também na Pracinha do Titio, 16h, o tradicional Fofó da Maizena.

Imagens: Ray Nonato/Ronabar