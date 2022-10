Domínio merengue: Thibaut Courtois vence o Troféu Yashin

A cerimônia para apresentar o vencedor da Bola de Ouro 2022 em Paris, nesta segunda-feira (17), também teve uma categoria para premiar o melhor goleiro da temporada 2021/2022, o Troféu Yashin. Thibaut Cortouis, goleiro do Real Madrid, era o grande favorito e levou o prêmio por sua grande temporada nos merengues.

O Troféu Yashin foi criado a partir de 2019 e teve o seu terceiro vencedor anunciado nesta segunda. O brasileiro Alisson foi eleito em 2019 e, em 2021, Gianluigi Donnarumma foi o vencedor. Em 2020, a premiação foi suspensa por conta da pandemia do coronavírus.

Courtois tem 30 anos e se transferiu ao Real Madrid em 2018. Após início com certa desconfiança, o goleiro belga conquistou a torcida madridista e sacramentou-se como o melhor goleiro do mundo em 2022 com uma temporada incrível, sendo o protagonista defensivo da equipe campeã espanhol e da Liga dos Campeões.

Courtois disputou 53 jogos na última temporada e tomou apenas 47 gols, sendo só 14 deles na Liga dos Campeões. O arqueiro foi o grande destaque defensivo das conquistas do Real Madrid, com direito a uma atuação de gala na grande final da Champions contra o Liverpool. Os ingleses finalizaram bastante durante os 90 minutos, mas pararam no paredão belga todas as vezes que acertaram o alvo.

Dois brasileiros estavam entre os 10 goleiros finalistas do Troféu Yashin. Ederson, campeão inglês pelo Manchester City, e Alisson, campeão da Copa da Liga e da FA Cup pelo Liverpool.

