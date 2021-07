Dona do TikTok agora vende o próprio algoritmo de recomendação

A desenvolvedora chinesa ByteDance, dona da rede social TikTok, passou a comercializar a Inteligência Artificial que é uma das principais características da plataforma.

Segundo o jornal Financial Times, a companhia até criou uma nova divisão, a BytePlus, que fica responsável pela venda a terceiros do sistema que inclui o algoritmo de recomendações do TikTok. Basicamente, o programa indica conteúdos com modificações na “fila” em tempo real, a partir de suas interações, preferências e visualizações.

Nova fonte de renda

A BytePlus até já teria fechado alguns negócios com os seguintes clientes: o app de moda Goat, o site de viagens WeGo, a plataforma de vendas Chilibeli e a GamesApp, marca de jogos para redes sociais da Índia.

Além da utilização do algoritmo de forma personalizada, as companhias podem adquirir outras ferramentas da desenvolvedora. A empresa também fornece serviços de análises de dados, efeitos ou filtros de vídeo em tempo real e um tradutor automático de texto e fala.

Os valores das negociações não foram divulgados, mas devem virar uma importante fonte de renda para além da utilização padrão do TikTok. Em 2020, a receita gerada pela ByteDance cresceu em mais de 110%.

