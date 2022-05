Dona do Tinder processa Google por ‘práticas anticompetitivas’

A Match Group, empresa-mãe de aplicativos de encontros como Tinder, Match e OkCupid protocolou uma ação contra o Google na segunda-feira (09). O processo, registrado nos Estados Unidos, acusa a dona do Android de aplicar “práticas anticompetitivas” nos métodos de pagamento da Google Play Store.

“Há dez anos, o Match Group era parceiro do Google. Agora somos seus reféns”, disse a empresa. Ela ainda declarou que “uma vez que monopolizou o mercado de distribuição de aplicativos Android com o Google Play”, o Google “procurou banir serviços alternativos de processamento de pagamentos no aplicativo”.

A Google anunciou, em março, um programa piloto para oferecer métodos alternativos de cobrançaFonte: Reprodução: Solen Feyissa/Unsplash

As taxas de retenção da Play Store são motivo de reclamação constante entre desenvolvedores. Em outubro do ano passado, as cobranças em apps com assinaturas recorrentes caíram para 15% em vez dos 30% praticados anteriormente.

Em março, a Google anunciou um programa piloto para oferecer formas de pagamento alternativas nos aplicativos da Play Store. O primeiro app a participar foi o Spotify, que disponibilizou seu próprio método de cobrança além do já existente. Segundo o Match Group, entretanto, sua inscrição para o programa foi rejeitada.

Fontes

Tech Crunch