Dona Michelle Bolsonaro e a ex-ministra Damares Alves chegam a Belém

A Primeira-Dama, Dona Michelle Bolsonaro, e a ex-Ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, agora senadora eleita Damares Regina Alves, desembarcam em Belém às 8h desta segunda-feira, 10, para um encontro com as mulheres no bairro da Agulha, distrito de Icoaraci, em Belém. O encontro será às 9h.

De acordo com a assessoria de imprensa do senador Zequinha Marinho, Dona Michelle e Damares encampam a campanha Pró-Bolsonaro entre as mulheres, um trabalho que será feito por todo o Brasil, visando a reeleição do presidente Jair Bolsonaro em segundo turno.

No encontro de amanhã, Michelle e Damares falarão sobre a mulher e sobre a família e o projeto de governo. Também será destacado o que foi feito e ainda pode ser feito na região do Marajó, onde crianças são sequestradas pelo crime organizado e traficadas para o exterior com fins de serem estupradas. Além de combater o crime, a ex-ministra diz que o atual governo encontrou muita coisa errada e que encarou tudo, por isso, a campanha difamatória e permeada de mentiras.

Michelle e Damares estarão reunidas com as mulheres na Rodovia Augusto Montenegro, 11.800, ao lado do Posto Shell, barro da Agulha, em Icoaraci.