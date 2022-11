Donald Trump deverá anunciar candidatura: “Preparem-se”

O ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump deverá anunciar sua candidatura à Casa Branca nos próximos dias. O republicano levantou a possibilidade nesta quinta-feira (3) durante um comício em Iowa, dizendo para que o povo “se prepare”.

– E agora, para tornar nosso país bem-sucedido, seguro e glorioso, provavelmente farei isso de novo. Preparem-se, isso é tudo que estou lhes dizendo, muito em breve. Preparem-se – disse o ex-presidente, enquanto a multidão irrompia em aplausos e gritava “Trump!”.

De acordo com o jornal The New York Times, o anúncio já teria data: 14 de novembro, logo após a eleições legislativas norte-americanas.

As eleições que irão renovar toda a Câmara e um terço do Senado ocorrerão em 8 de novembro. A presença de Trump no comício desta quinta foi em apoio ao senador Chuck Grassley, republicano que busca um oitavo mandato consecutivo. Trump atraiu milhares de pessoas.

Fonte: Pleno News/Foto: PETER DASILVA/EFE/EFEVISUAL