Donas de Si está com novos alunos em sala de aula e abrirá novas inscrições

O programa de qualificação profissional Donas de Si, da Prefeitura de Belém, está com novos alunos em sala de aula nos cursos de Informática Básica, Excel, Básico de Corte de Costura, Modelagem em Malha, Corte de Cabelo: Tendências Atuais e Formação de Preço ao Vendedor.

A primeira turma de 2023 a finalizar o curso foi a de Tranças e Penteados, que teve 14 alunas concluintes. Os cursos são realizados por meio do Banco do Povo em contrato com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac). As inscrições para novos cursos serão abertas nas próximas quarta e quinta-feiras, 1 e 2 de fevereiro.

“Eu gostei muito do curso (Tranças e Penteados), aprendi muito. Gostei muito da oportunidade que a Prefeitura está proporcionando, não só para mim, mas para outras mulheres que querem montar seu próprio negócio, assim como eu”, disse a aluna Vitoria Gracyelly Luz, 21, do bairro da Sacramenta. A jornada de aulas foi de 20 horas.

Simone Souza, 31, moradora do Tapanã, está gostando do curso de Excel: “Está sendo maravilhoso. Eu já tinha base de informática, mas sem prática, sem computador em casa. Estou fazendo um curso superior, ‘Desenvolvimento Rural’, pela Universidade Federal do Pará (UFPA), e isso vai me ajudar muito”.

Atualmente, o Donas de Si está com quatro turmas de Informática Básica (75 vagas) em sala de aula; duas turmas de Excel (45 vagas); duas de Básico de Corte e Costura (30 vagas); uma de Modelagem em Malha (15 vagas); uma de Corte de Cabelo: Tendências Atuais (15 vagas) e uma de Formação de Preço ao Vendedor (15 vagas).

“Estou gostando muito do conteúdo. O professor tira todas as dúvidas, está agregando muito conhecimento pra mim”, comemora Armila Alves, 33, moradora do Guamá, que está cursando Informática Básica. “Vou me esforçar ao máximo para aprender tudo. Tinha um pouco de dificuldade (com informática)”, acrescenta.

“Estou amando o curso”, destaca a aluna de Corte e Costura, Jose Nunes, 42, do distrito de Icoaraci. “Abriu a oportunidade de fazer o curso básico, eu não tinha experiência. Eu quero comprar uma máquina de costura e trabalhar em casa”, conta ela, que, além de obter renda, quer ajustar as roupas dos filhos e do marido.

O curso de Informática tem jornada de 160 horas-aula; de Excel, 60 h; de Modelagem em Malha, 48h; os de Corte e Costura e de Corte de Cabelo, 40 h cada; e o de Formação de Preço ao Vendedor, 18 h. Ao final dos cursos, são emitidos certificados com validade nacional.

A coordenadora-geral do Banco do Povo de Belém, Georgina Galvão, em visita aos alunos nas salas de aula, destacou que o Donas de Si é uma oportunidade de mudança de vida para aquelas pessoas que buscam uma alternativa de conhecimento e autonomia financeira. “Além dos cursos de qualificação, a Prefeitura de Belém oferece também, por meio do Banco, o crédito solidário para apoiar pequenos empreendedores”.

Novas inscrições – O programa Donas de Si vai abrir inscrições para novas turmas em fevereiro. Será ofertado o total de 105 vagas de seis cursos das áreas de informática, moda, gastronomia e estética.Na quarta-feira, 1º de fevereiro, os candidatos poderão se inscrever para os cursos de Informática Básica (30 vagas), Básico de Modelagem (15 vagas) e Preparo de Hambúrguer Gourmet (15 vagas). E na quinta-feira, 2, serão abertas as inscrições para os cursos de Manutenção de Notebook (15 vagas), Corte de Cabelo: Tendências Atuais (15 vagas) e Maquiagem para Festas (15 vagas).

Dessa vez as inscrições serão presenciais, na sede do Banco do Povo de Belém (Av. Nazaré, 669, esquina com a Tv Quintino Bocaiúva, bairro de Nazaré), no horário das 8 às 14h. As vagas serão preenchidas pelos primeiros que chegarem e os excedentes serão inscritos em cadastro de reserva. Os candidatos devem ter idade mínima de 16 anos, exceto para o curso de Corte de Cabelo: Tendências Atuais, para o qual deverão ter a partir de 18 anos de idade.

O candidato deverá apresentar os seguintes documentos (originais e cópias): documento de identificação com foto, CPF, comprovante de residência, comprovante de escolaridade e comprovante de experiência para os cursos de Corte de Cabelo e de Maquiagem que exigem comprovação de curso ou experiência nas respectivas áreas. Mais informações sobre os cursos estarão disponíveis no site do Banco do Povo de Belém ainda nesta segunda-feira, 30 de janeiro.

Texto: Enize Vidigal

Fonte: Agência Belém/Foto: Ascom Banco do Povo