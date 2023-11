Donna Lady em Destaque na 1ª Mostra Cultural do EJAI em Terra Alta

A renomada artista Donna Lady será a atração principal na 1ª Amostra Cultural do EJAI (Educação de Jovens, Adultos e Idosos) em Terra Alta, na Vila de Mocajubinha/PA. O evento, que ocorrerá na EEFM Izaurinha Córdovil, terá como tema “Saberes e Fazeres na Educação de Jovens, Adultos e Idosos”, segundo a Coordenadora Geral do EJAI da Secretaria de Educação em Terra Alta, Andresa Oliveira, os “Saberes e Fazeres na Educação” estão intrinsecamente ligados ao Patrimônio Cultural, transmitidos de geração em geração com base nas tradições, técnicas e costumes de um povo, abrangendo áreas como culinária, agricultura, artesanato, danças, lendas, folclore e rituais.

Donna Lady, conhecida por sua dedicação à preservação das raízes culturais, se apresentará ao lado do tradicional grupo de Carimbó raiz, “As Caboclas Morenas”. Este encontro destaca mulheres que lideram a arte de compor e cantar, preservando com sabedoria e arte as tradições ancestrais.

A artista interpretará músicas de sua autoria e clássicos do Carimbó raiz de renomados artistas como Verequete, Canarinho, Rui Barata, Lucinda Bastos, e outros estilizados populares. Donna Lady promete uma apresentação envolvente, resgatando a riqueza da cultura local.

A 1ª Mostra Cultural do EJAI em Terra Alta tem como objetivo destacar os SABERES E FAZERES dos alunos, valorizando tradições que atravessam gerações. O evento terá início às 18:00 com a abertura, seguida pela Apresentação Cultural às 19:30. Das 20:00 às 21:30, o público poderá visitar salas temáticas com amostras do aprendizado e produção das gerações citadas no tema.

Além disso, o evento contará com atrações adicionais, como dança, contos e contação de causos do povo, proporcionando uma noite enriquecedora de Arte e Cultura. A organização convida a comunidade a prestigiar esse evento único, que destaca a riqueza cultural e educacional do município de Terra Alta.

Serviço:

Sexta, 01 de Dezembro.

1a Mostra Cultura da Educação de Jovens, adultos e idosos do município de Terra Alta. Apresentações culturais da Donna Lady& As Caboclas Morenas e mais Carimbó do EJAI.

Local: EEFM Izaurinha Córdovil.

Endereço:Travessa Romao Felix Nauar Getulio Vargas. Terra Alta – PA

Foto Destaque: Marco Santos / Ag. Pará