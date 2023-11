Dono da RedeTV! rebate Tata Werneck: “Chacota de mau gosto”

O proprietário da RedeTV!, Marcelo de Carvalho, demonstrou indignação com o fato de a humorista Tata Werneck ter voltado a fazer piada com a emissora, mesmo depois de ser alvo de processo.

Para o empresário, é “lamentável uma profissional do mercado fazer chacota de mau gosto com relação a outra empresa, que emprega milhares de colaboradores que, como ela, merecem todo o respeito”.

– Mais interessante seria fazer chacotas com sua rica vida pessoal, repleta de pautas interessantes, como seus problemas matrimoniais ou sobre a empresa fraudadora de clientes de criptomoedas, investigada por uma CPI – acrescentou ele, fazendo menção ao fato de Tata ter sido recentemente convocada a depor em um colegiado do Senado por ter feito, em 2018, propaganda da empresa Atlas Quantum, que aplicou golpe financeiro.

A declaração de Marcelo foi feito por meio do X, antigo Twitter, neste sábado (11).

ENTENDA A POLÊMICA ENVOLVENDO A PIADA DE TATA

No último dia 7, Tata Werneck voltou a fazer piada com a RedeTV!, mesmo após ser processada pela emissora por um deboche similar em 2020. As novas declarações foram dadas no Prêmio Multishow.

O processo aconteceu porque, em 2020, Tata brincou que seu vestido “tinha o orçamento de uma grade” do canal. Dessa vez, ela retomou o assunto, “pediu desculpas” à emissora e alegou que usava um vestido mais caro do que a grade, “para não ter problema”.

– Nesses 30 anos [de Prêmio Multishow] eu aprendi muita coisa. Eu sei que posso fazer piadas com artistas, mas não posso fazer piadas com outras emissoras. Há dois anos, eu fiz uma piada dizendo que o meu vestido tinha o mesmo valor da grade da RedeTV! e eu fui processada. Eu quero pedir desculpas e dizer que neste ano eu vim com um vestido mais caro do que a grade, para a gente não ter esse problema – falou.

A disputa judicial foi vencida por Tata em 2022 e, na época, a humorista chegou a comemorar nas redes sociais.

Fonte: Pleno News/ Foto: Reprodução / Youtube / RedeTV!