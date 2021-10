Dono de açougue desaparece em naufrágio de lancha, na região do Ituqui

Sebastião Nogueira da Costa, conhecido por Bastico, é o passageiro da lancha tipo voadeira que naufragou, no rio Amazonas, à altura da comunidade de Conceição do Ituqui. Piloto e passageiro viajavam com destino a Santarém, por volta de 20 horas de segunda-feira(4), quando ocorreu o naufrágio.

Sebastião, que está desaparecido, é o proprietário do açougue Monte Sião, na Rua Jasmim, no Jardim Santarém. Ele foi ao Ituqui comprar gado para abate, segundo informou o repórter Bena Santana, da Rádio Guarany FM.

O caso foi registrado na madrugada desta terça-feira(5) na Seccional da Polícia Civil pelo piloto e por Zacarias Nogueira, irmão de Sebastiào.

O piloto da lancha, Éverton Costa Pereira, contou à polícia que conseguiu nadar e chegou a margem do rio por volta das 2h30. Em seguida, comunicou o fato aos familiares de Sebastiäo.

Somente na manhã desta terça-feira o Corpo de Bombeiro foi para o local do naufrágio fazer buscas por Sebastião. A lancha tinha capacidade para 8 pessoas, mas no momento do naufrágio transportava apenas Sebastiào Sebastião Nogueira e o piloto Éverton.

