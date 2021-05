Dono de clínica é assaltado e amarrado em banheiro em bairro nobre de Belém

No início da tarde desta quinta-feira, 20, dois assaltantes se passaram por clientes para cometer roubo em clínica ortopédica, em Belém, situada na rua Senador Manoel Barata, entre travessa Piedade e Benjamin Constant, que terminou com o proprietário refém, amarrado dentro de um dos cômodos do estabelecimento.

De acordo com informações da esposa da vítima, Sabrina Veloso, um dos assaltantes teria ido a clínica no dia anterior. “Ontem, um homem ligou para a clínica e disse que passaria final da manhã para pegar mais informações sobre fisioterapia. Ele deve ter ido lá para verificar o local. E ele disse que voltaria hoje, com o dinheiro e para fazer a avaliação. Quando foi hoje, por volta de meio dia, esse mesmo homem chegou lá acompanhado de outro. Meu marido já estava fechando a clínica e ele disse que já estava com o dinheiro e queria fazer a avaliação. Então meu marido entrou com eles e um deles pediu para ir ao banheiro”, detalha a mulher.

Sabrina acrescenta: “Meu marido começou a desconfiar e fez a foto do que estava na recepção, sem que ele percebesse. Quando o outro voltou do banheiro já anunciou o assalto”.

A esposa diz que o marido foi amarrado e trancado no banheiro por uma hora, depois conseguiu se soltar e pedir ajuda aos vizinhos. Os criminosos conseguiram fugir.

Policiais militares estiveram no local e realizam rondas pela área, para tentar localizar os criminosos. Imagens das câmeras de segurança próximas ao local do assalto serão analisadas.