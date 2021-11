Dono de restaurante é assassinado após negar lanche de graça a bandidos

O comerciante João Batista, conhecido como João do Lanche, foi assassinado dentro do próprio estabelecimento, na última quarta-feira (3), após negar uma refeição de graça aos bandidos, no Rio de Janeiro. As informações são do IG.

De acordo com os policiais, a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu antes de uma equipe do SAMU chegar para prestar os primeiros socorros. Familiares de João Batistas estão incrédulos com o acontecimento e a forma brutal que o carioca foi assassinato.

A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) segue investigando o caso.

Fonte Amazonia