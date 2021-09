Dono do telefone mostrado em Round 6 recebe 4 mil ligações por dia

A série sul-coreana Round 6 é o novo sucesso da plataforma de streaming Netflix. Cheia de mistérios e detalhes ocultos, os personagens da trama recebem como isca para se arriscarem em um jogo um número de telefone de celular. Acontece que o tal número de fato existe, e acabou trazendo dor de cabeça para o dono do telefone.

Morador da província de Gyeonggi, o homem, que está na faixa dos 40 anos, revelou à emissora MBC, no último dia 24, que passou a receber cerca de 4 mil ligações por dia após a estreia da trama.

Round-6

No começo, ele não sabia o motivo da perturbação, já que ele não conhecia a produção da Netflix. O dono do número de telefone só descobriu o que estava acontecendo quando um dos interlocutores lhe falou sobre o cartão de visita exibido na série.

De acordo com o homem, que não teve seu nome revelado, ele recebe ligações onde as pessoas dizem que gostariam de participar do jogo. As chamadas acontecem, inclusive, de madrugada. O incômodo também ocorre por uma enorme quantidade de mensagens de texto e fotos.

De acordo com o jornal Hankook Ilbo, a Netflix informou que os produtores do K-drama já entraram em contato com o homem para buscar uma solução para o problema das milhares de ligações.

O dono da linha telefônica ainda explicou que precisa manter o mesmo número, já que está com ele há 10 anos, sendo importante pois está vinculado ao seu empreendimento. A mulher dele também está sofrendo com o incômodo e, diante de tanto estresse, passou a usar medicação para conseguir dormir.

Leilão pelo número de telefone

O caso repercutiu tanto na Coreia do Sul, que um presidente ofereceu 100 milhões de wones (cerca de R$ 456 mil) para possuir o polêmico número de celular. Chefe honorário do Partido Nacional Revolucionário, Huh Kyung-young, que anunciou em agosto sua candidatura à presidência, postou a oferta em rede social no último domingo (26/9).

“Ouvi dizer que o dono do número de telefone mostrado em um cartão de visita no ‘Squid Game’ (nome da série fora do Brasil) está sofrendo sérios danos com trotes. Gostaria de comprar o número por 100 milhões de wones”, escreveu ele.

Fonte Metropoles